"Кажется дождь начинается": Как уберечь машину в сильный ливень

Правила безопасной езды в условиях плохой видимости при непогоде.

Автомобилисты в столице снова оказались под угрозой - после продолжительной засухи столицу застал врасплох сильнейший ливень. Что нужно делать, если вы посреди дороги, а над вами в прямом смысле слова стянулись тучи, рассказало Авто24.

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1. Главная угроза в моменты сильного ливня - ограниченный обзор. Именно он чаще всего становится причиной столкновений на дороге. При обильных осадках дворники просто перестают справляться.

2. В такие моменты безопаснее всего остановиться на обочине и подождать - сильный дождь не длится долго. Если это невозможно, или небезопасно, стоит последовать другим мерам.

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3. Снизьте скорость. Исходя из конкретных условий, выберите для себя, какие средства вам лучше всего видны для ориентации на дороге: линии разметки, столбики на обочине, отбойники, граница блестящего асфальта и темной обочины

4. Сравнительно безопасно двигаться за большими грузовиками - их водителям лучше видно обстановку с высоты.

С приближением машин будьте готовы, что можете потерять видимость на несколько десятков метров

5. Помните, что встречный транспорт может дополнительно “оросить“ ваше стекло. С приближением машин будьте готовы, что можете потерять видимость на несколько десятков метров.

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6. Приготовьтесь реагировать на необычное поведение “коллег по дороге“. Помните - у них такие же проблемы с видимостью, как и у вас.

7. При приближении к незнакомой развязке, или перекрестку, не рискуйте в ней разбираться - лучше свернуть в безопасном направлении, а минут через 5, когда видимость улучшится, поправить движение.

Ранее сообщалось, что Michelin показал вечные “безвоздушные“ колеса.

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