ТОП-10 самых надежных б/у авто не старше 6 лет
Уже достаточно долгое время украинцы отдают предпочтение б/у автомобилям. Конечно, в первую очередь это вынужденный выбор. Тем не менее, б/у авто далеко не всегда означает проблемы и скорый ремонт. Если подойти к вопросу выбора авто с умом, можно сделать отличное приобретение.
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Недавно авторитетный американский сайт iSeeCars подготовил очень интересную в этом плане статистику. Об этом сообщает auto.bigmir.net.
Ресурс подготовил статистику дефектов машин в авто 2013-2017 годов. Автомобили, которые показали наибольшую надежность, опали в этот список.
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ТОП-10 наиболее надежных машин за 5 лет
1. Hyundai Accent
2. Chevrolet Equinox
3. Toyota Corolla
4. Honda Civic
5. Honda CR-V
6. Honda Accord
7. Subaru XV
8. Toyota Camry
9. Hyundai Elantra
10. GMC Terrain
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