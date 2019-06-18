ТОП-10 самых надежных б/у авто не старше 6 лет

Ресурс подготовил статистику дефектов машин в авто 2013-2017 годов.

Уже достаточно долгое время украинцы отдают предпочтение б/у автомобилям. Конечно, в первую очередь это вынужденный выбор. Тем не менее, б/у авто далеко не всегда означает проблемы и скорый ремонт. Если подойти к вопросу выбора авто с умом, можно сделать отличное приобретение.

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Недавно авторитетный американский сайт iSeeCars подготовил очень интересную в этом плане статистику. Об этом сообщает auto.bigmir.net.

Ресурс подготовил статистику дефектов машин в авто 2013-2017 годов. Автомобили, которые показали наибольшую надежность, опали в этот список.

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ТОП-10 наиболее надежных машин за 5 лет

1. Hyundai Accent

2. Chevrolet Equinox

2. Chevrolet Equinox wikipedia.org

3. Toyota Corolla

4. Honda Civic

5. Honda CR-V

5. Honda CR-V wikipedia.org

6. Honda Accord

7. Subaru XV

8. Toyota Camry

8. Toyota Camry wikipedia.org

9. Hyundai Elantra

10. GMC Terrain

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