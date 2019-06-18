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ТОП-10 самых надежных б/у авто не старше 6 лет

Спецтема: Евробляхи-2019
Комментариев: 0
Ресурс подготовил статистику дефектов машин в авто 2013-2017 годов.
1. Hyundai Accent - самое надежное авто в рейтинге
1. Hyundai Accent - самое надежное авто в рейтинге
wikipedia.org

Уже достаточно долгое время украинцы отдают предпочтение б/у автомобилям. Конечно, в первую очередь это вынужденный выбор. Тем не менее, б/у авто далеко не всегда означает проблемы и скорый ремонт. Если подойти к вопросу выбора авто с умом, можно сделать отличное приобретение. 

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Недавно авторитетный американский сайт iSeeCars подготовил очень интересную в этом плане статистику. Об этом сообщает auto.bigmir.net.

Ресурс подготовил статистику дефектов машин в авто 2013-2017 годов. Автомобили, которые показали наибольшую надежность, опали в этот список.

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ТОП-10 наиболее надежных машин за 5 лет

1. Hyundai Accent

2. Chevrolet Equinox

2. Chevrolet Equinox
2. Chevrolet Equinox
wikipedia.org

3. Toyota Corolla

4. Honda Civic

5. Honda CR-V

5. Honda CR-V
5. Honda CR-V
wikipedia.org

6. Honda Accord

7. Subaru XV

8. Toyota Camry

8. Toyota Camry
8. Toyota Camry
wikipedia.org

9. Hyundai Elantra

10. GMC Terrain

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Ранее был опубликован ТОП-20 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всего.

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Теги: ТОП-10, евробляхи, подержанные авто
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.06.2019, 18:37
Оценка:  0
гость
нихрена не подготовил бигмир, а тупо содрал очередную американщину
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