На чем ездят политики: Вадим Рабинович

Судя по декларации политика, можно предположить, что он предан всего одному автобренду.

А мы продолжаем следить за движимым имуществом политиков Украины. Вслед за Владимиром Зеленским и Олегом Ляшко, Bigmir)net подготовил информацию об автопарке лидера “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Вадима Рабиновича.

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Судя по декларации политика, можно ошибочно предположить, что он предан всего одному автобренду - Lexus. В семье Рабиновича сразу три автомобиля этой компании - Lexus GX460 2011 года, Lexus LX470 2005 года и Lexus LX570 2008 года. Причем два последних записаны на его жену.

Lexus GX460 2011 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Lexus LX570 2008 года - иллюстративное фото auto.ria.com

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Тем не менее, ранее в декларации Вадима Зиновьевича были указаны и другие машины. А именно - бронированный Mersedes W 140 S 600 еще из 90-х и Toyota Land Cruiser 2003 года. Что произошло с этими авто - неизвестно.

Mersedes W 140 S 600 - иллюстративное фото wikipedia.org

Из любопытного - в декларации также указана лодка Brig Eagle 645L 2011 года выпуска и гидроцикл Yamaha VX 1100-H 2009 года выпуска.

Ранее сообщалось, на чем ездит президент Владимир Зеленский.

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