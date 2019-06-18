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На чем ездят политики: Вадим Рабинович

Спецтема: На чем ездят политики
Комментариев: 2
Судя по декларации политика, можно предположить, что он предан всего одному автобренду.
Лидер “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Вадим Рабинович
Лидер “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Вадим Рабинович
unian.net

А мы продолжаем следить за движимым имуществом политиков Украины. Вслед за Владимиром Зеленским и Олегом Ляшко, Bigmir)net подготовил информацию об автопарке лидера “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Вадима Рабиновича.

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Судя по декларации политика, можно ошибочно предположить, что он предан всего одному автобренду - Lexus. В семье Рабиновича сразу три автомобиля этой компании - Lexus GX460 2011 года, Lexus LX470 2005 года и Lexus LX570 2008 года. Причем два последних записаны на его жену.

Lexus GX460 2011 года - иллюстративное фото
Lexus GX460 2011 года - иллюстративное фото
auto.ria.com

Lexus LX570 2008 года - иллюстративное фото
Lexus LX570 2008 года - иллюстративное фото
auto.ria.com

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Тем не менее, ранее в декларации Вадима Зиновьевича были указаны и другие машины. А именно - бронированный Mersedes W 140 S 600 еще из 90-х и Toyota Land Cruiser 2003 года. Что произошло с этими авто - неизвестно.

Mersedes W 140 S 600 - иллюстративное фото
Mersedes W 140 S 600 - иллюстративное фото
wikipedia.org

Из любопытного - в декларации также указана лодка Brig Eagle 645L 2011 года выпуска и гидроцикл Yamaha VX 1100-H 2009 года выпуска. 

Ранее сообщалось, на чем ездит президент Владимир Зеленский.

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Теги: политики, авто, интересные авто
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.06.2019, 16:32
Оценка:  0
гость
Лодка- часом не подводная?
гость  (аноним)  18.06.2019, 16:24
Оценка:  -1
гость
в.рабинович имеет 2-ва диагноза шизофрении, и 14 лет тюрем СССР. На зоне его опустили, т.е. педорасили. Украл в Украiне 700кг золота, и в сраиле, сделал жiдам, из этого золота 7-ми свечник. Был дважды депортирован из Украiны в сраель Такoe о в.рабиновиче поведал политик Э.Ходос г.Харьков
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