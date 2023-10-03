В Монако засветилась штрафплощадка, переполненная роскошными суперкарами

Местной полицией были задержаны около 60 скоростных автомобилей.

Шумные спорткары ничего не подозревающих гостей города безжалостно отправили на эту площадку

Штрафную площадку с необычно большим количеством эксклюзивных автомобилей заснял блогер Shmee150 в Монако. Соответствующее видео опубликовано в YouTube, сообщает Bigmir)net.

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Выяснилось, что в начале июня, во время проведения Гран-При Формулы 1, полицией Монако были задержаны 60-70 скоростных автомобилей. Невзирая на дорогие марки автомобилей, все машины были поставлены под солнцем на обычную штрафную площадку, куда мог зайти любой желающий.

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Основной причиной таких суровых мер стали не только традиционные нарушения правил дорожного движения, но и борьба с шумом. Год назад в этом маленьком государстве решили безжалостно наказывать водителей, превышающие допустимые нормы громкости. Судя по всему, портовый город хочет жить комфортно и привлекать, а не отпугивать туристов.

Шумные спорткары ничего не подозревающих гостей города безжалостно отправили на эту ничем не примечательную площадку. Автомобили были конфискованы на 4-5 дней, к тому же их растерянных автовладельцев обязали оплатить штраф на 3-4 сотни евро.

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