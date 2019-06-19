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"Я не быдло": Появился комментарий девушки из заехавшего на пешеходный мост Mercedes

Комментариев: 4
Очевидно участница инцидента пытается перевести нашумевшую историю в шутку.
"Я не быдло" - говорит девушка в одном из видео
"Я не быдло" - говорит девушка в одном из видео
Скриншот Instagram

Появились комментарии девушки, которая сидела на пассажирском сиденье Mercedes, заехавшего на пешеходный мост в Киеве. Об этом сообщает auto.bigmir.net.

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На своей странице в Instagram она опубликовала ряд сториз. Очевидно участница инцидента пытается перевести нашумевшую историю в шутку. На кадрах она снова возле того самого моста:

“Никто не догадается где я - а я иду разрушать мост. Да ладно, шучу - люблю этот мост, он очень классный“, “Пока меня не сбросили с моста, сообщаю: с мостом все в порядке, патрульных много, все здесь классно и я не делаю ничего плохого, я не быдло - все окей“, - сообщает девушка в своих сториз.

Новое видео с пешеходного моста
Новое видео с пешеходного моста
Скриншот Instagram

Также девушка опубликовала фотографию телевизора с сюжетом о поездке по новостям
Также девушка опубликовала фотографию телевизора с сюжетом о поездке по новостям
Скриншот Instagram

Ранее сообщалось, что возле моста Патона в Киеве мотоциклист протаранил Peugeot - байкера госпитализировали.

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Теги: мост, пешеходный мост, инцидент, неадекватные водители
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.06.2019, 14:11
Оценка:  0
гость
Кто такая ? Иди соси .
гость  (аноним)  19.06.2019, 13:55
Оценка:  0
гость
А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!
ПУТЫЫ ЫН, ВИИИИДИ ВАЙСКААААААА!!!
гость  (аноним)  19.06.2019, 13:33
Оценка:  +3
гость
Она всего лишь сосалкапопрошайка..а исполнитель за рулем реальное быдло..да и педалик сам виноват,мало того что нажился,так еще мозгов не хватило вспомнить,что среди таких же дикунов живе)
гость  (аноним)  19.06.2019, 13:28
Оценка:  0
гость
я девушка-пассажир в этой истории совсем не-при-чем! за все действия должен отвечать водитель!
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