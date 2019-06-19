"Я не быдло": Появился комментарий девушки из заехавшего на пешеходный мост Mercedes
Появились комментарии девушки, которая сидела на пассажирском сиденье Mercedes, заехавшего на пешеходный мост в Киеве. Об этом сообщает auto.bigmir.net.
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На своей странице в Instagram она опубликовала ряд сториз. Очевидно участница инцидента пытается перевести нашумевшую историю в шутку. На кадрах она снова возле того самого моста:
“Никто не догадается где я - а я иду разрушать мост. Да ладно, шучу - люблю этот мост, он очень классный“, “Пока меня не сбросили с моста, сообщаю: с мостом все в порядке, патрульных много, все здесь классно и я не делаю ничего плохого, я не быдло - все окей“, - сообщает девушка в своих сториз.
Ранее сообщалось, что возле моста Патона в Киеве мотоциклист протаранил Peugeot - байкера госпитализировали.
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