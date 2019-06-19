Пешеходные переходы в Украине защитят с помощью специальных столбиков
Пешеходов на тротуарах украинских городов защитят специальные заборы из металлических столбиков. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает auto.bigmir.net.
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Такие требования планируют ввести в государственные строительные нормы. Столбики планируют устанавливать возле переходов - таким образом должна быть повышена безопасность переходящих дорогу.
Сейчас их устанавливают на некоторых дорогах в Киеве. Если эксперимент будет удачным, такая практика станет общей - столбики будут устанавливаться рядом со всеми переходами во время закладки или ремонта покрытия.
Ранее сообщалось, как проходит постройка нового Шулявского путепровода.
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