Пешеходные переходы в Украине защитят с помощью специальных столбиков

Если эксперимент будет удачным, такая практика станет общей.

Пешеходов на тротуарах украинских городов защитят специальные заборы из металлических столбиков. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает auto.bigmir.net.

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Такие требования планируют ввести в государственные строительные нормы. Столбики планируют устанавливать возле переходов - таким образом должна быть повышена безопасность переходящих дорогу.

Сейчас их устанавливают на некоторых дорогах в Киеве. Если эксперимент будет удачным, такая практика станет общей - столбики будут устанавливаться рядом со всеми переходами во время закладки или ремонта покрытия.

Ранее сообщалось, как проходит постройка нового Шулявского путепровода.

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