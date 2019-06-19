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Пешеходные переходы в Украине защитят с помощью специальных столбиков

Комментариев: 2
Если эксперимент будет удачным, такая практика станет общей.
Такие требования планируют ввести в государственные строительные нормы
Такие требования планируют ввести в государственные строительные нормы
facebook.com

Пешеходов на тротуарах украинских городов защитят специальные заборы из металлических столбиков. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает auto.bigmir.net.

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Такие требования планируют ввести в государственные строительные нормы. Столбики планируют устанавливать возле переходов - таким образом должна быть повышена безопасность переходящих дорогу.

Сейчас их устанавливают на некоторых дорогах в Киеве. Если эксперимент будет удачным, такая практика станет общей - столбики будут устанавливаться рядом со всеми переходами во время закладки или ремонта покрытия.

Ранее сообщалось, как проходит постройка нового Шулявского путепровода.

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Теги: Киев, дороги, безопасность
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.06.2019, 17:18
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гость
А, еще нужно больше освещения на пешеходном переходе в темное время суток...
ВАТА_FUCK    19.06.2019, 17:18
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Столбики, серьезно? Лучше бункер с автоматической турелью! Ну или железобетонные блоки!
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