На чем ездят политики: Автомобили Игоря Мосийчука

В декларации политика указано всего два транспортных средства.

В сегодняшней прогулке по гаражам украинских политиков заглянем к Игорю Мосийчуку, который совсем недавно покинул Радикальную партию. Об автомобилях политика рассказал Bigmir)net.

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В декларации политика указано всего два транспортных средства. Lexus LX570 2008 года выпуска и Hyundai Coupe 2006 года, который принадлежит его жене.

Lexus LX570 был приобретен в 2015 году за 149 000 гривен. В свое время этоа покупка стала причиной скандала, ведь обязательной проверке подвергаются покупки... от 150 000. Создается впечатление, что политик скинул 1 тысячу, чтобы скрыть настоящую стоимость.

Lexus LX570 2008 года - иллюстративное фото auto.ria.com

К тому же, такая цена значительно ниже рыночной - сейчас Lexus LX570 2008 года не найти дешевле 800 тысяч гривен, а в 2015 авто стоило и того дороже.

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Стоимость автомобиля Hyundai Coupe, принадлежащего жене Мосийчука, не указана. По информации из открытых источников, аналогичное авто сейчас можно купить от 160 тысяч гривен.

Hyundai Coupe 2006 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Ранее сообщалось, на чем ездит президент Украины Владимир Зеленский.

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