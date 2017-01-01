На чем ездят политики: Автомобили Игоря Мосийчука
В сегодняшней прогулке по гаражам украинских политиков заглянем к Игорю Мосийчуку, который совсем недавно покинул Радикальную партию. Об автомобилях политика рассказал Bigmir)net.
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В декларации политика указано всего два транспортных средства. Lexus LX570 2008 года выпуска и Hyundai Coupe 2006 года, который принадлежит его жене.
Lexus LX570 был приобретен в 2015 году за 149 000 гривен. В свое время этоа покупка стала причиной скандала, ведь обязательной проверке подвергаются покупки... от 150 000. Создается впечатление, что политик скинул 1 тысячу, чтобы скрыть настоящую стоимость.
К тому же, такая цена значительно ниже рыночной - сейчас Lexus LX570 2008 года не найти дешевле 800 тысяч гривен, а в 2015 авто стоило и того дороже.
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Стоимость автомобиля Hyundai Coupe, принадлежащего жене Мосийчука, не указана. По информации из открытых источников, аналогичное авто сейчас можно купить от 160 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, на чем ездит президент Украины Владимир Зеленский.
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