Еще один скандал: На пешеходном "мосту Кличко" засняли грузовик

Видео с грузовиком вызвало массу саркастических и возмущенных комментарий.

Техника, которой пользуются коммунальщики, чтобы содержать новый мост в чистоте facebook.com

Грузовик на новом пешеходном мосту вызвал грандиозный ажиотаж в сети. Пишет auto.bigmir.net со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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На пешеходном мосту со стеклянными смотровыми площадками засняли обычную поливомоечную машину. Такой техникой пользуются коммунальщики, чтобы содержать в чистоте новый мост.

Это очередной виток скандалов вокруг нового моста. Начиная с трещин на смотровых стеклянных площадках, которые пришлось несколько раз заменить. Потом была поездка на автомобиле Mercedes по мосту, предназначенному для велосипедистов и пешеходов. Далее оказалось, что на въезде к мосту не установили запрещающие ограничительные знаки. И теперь апофеоз - мытье моста с использованием тяжелой техники.

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Видео с этим грузовиком вызвало массу саркастических и возмущенных комментарий. Ведь совершенно очевидно, что для ухаживания за вело-пешеходным мостом требуется гораздо более легкая коммунальная техника.

Ранее сообщалось, что на видео засняли очень оригинальную попытку угона автомобиля.