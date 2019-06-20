Еще один скандал: На пешеходном "мосту Кличко" засняли грузовик
Грузовик на новом пешеходном мосту вызвал грандиозный ажиотаж в сети. Пишет auto.bigmir.net со ссылкой на dtp.kiev.ua.
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На пешеходном мосту со стеклянными смотровыми площадками засняли обычную поливомоечную машину. Такой техникой пользуются коммунальщики, чтобы содержать в чистоте новый мост.
Это очередной виток скандалов вокруг нового моста. Начиная с трещин на смотровых стеклянных площадках, которые пришлось несколько раз заменить. Потом была поездка на автомобиле Mercedes по мосту, предназначенному для велосипедистов и пешеходов. Далее оказалось, что на въезде к мосту не установили запрещающие ограничительные знаки. И теперь апофеоз - мытье моста с использованием тяжелой техники.
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Видео с этим грузовиком вызвало массу саркастических и возмущенных комментарий. Ведь совершенно очевидно, что для ухаживания за вело-пешеходным мостом требуется гораздо более легкая коммунальная техника.
Ранее сообщалось, что на видео засняли очень оригинальную попытку угона автомобиля.
Полная версия правил
Боксер моет мост скидывая весь мусор с грязной водой на головы пешеходов снизу!
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