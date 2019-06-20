Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Еще один скандал: На пешеходном "мосту Кличко" засняли грузовик

Комментариев: 4
Видео с грузовиком вызвало массу саркастических и возмущенных комментарий.
Техника, которой пользуются коммунальщики, чтобы содержать новый мост в чистоте
Техника, которой пользуются коммунальщики, чтобы содержать новый мост в чистоте
facebook.com

Грузовик на новом пешеходном мосту вызвал грандиозный ажиотаж в сети. Пишет auto.bigmir.net со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Читай также: “Куда спешите?“: В Швейцарии оштрафовали гнавшегося за грабителем полицейского

На пешеходном мосту со стеклянными смотровыми площадками засняли обычную поливомоечную машину. Такой техникой пользуются коммунальщики, чтобы содержать в чистоте новый мост.

Это очередной виток скандалов вокруг нового моста. Начиная с трещин на смотровых стеклянных площадках, которые пришлось несколько раз заменить. Потом была поездка на автомобиле Mercedes по мосту, предназначенному для велосипедистов и пешеходов. Далее оказалось, что на въезде к мосту не установили запрещающие ограничительные знаки. И теперь апофеоз - мытье моста с использованием тяжелой техники.

Читай также: “Помоги пожарным найти двигатель у Porsche“: Курьез на пожаре попал на видео

Видео с этим грузовиком вызвало массу саркастических и возмущенных комментарий. Ведь совершенно очевидно, что для ухаживания за вело-пешеходным мостом требуется гораздо более легкая коммунальная техника.

Ранее сообщалось, что на видео засняли очень оригинальную попытку угона автомобиля.

Поделись:
Теги: пешеходный мост, коммунальная служба, поливомоечная машина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.06.2019, 14:05
Оценка:  0
гость
то ли еще будет!!!
гость  (аноним)  20.06.2019, 13:55
Оценка:  0
гость
АХАХАХАХА
Боксер моет мост скидывая весь мусор с грязной водой на головы пешеходов снизу!
ТОП помойка Киеве)
Boxerogos    20.06.2019, 13:53
Оценка:  0
Boxerogos
Колону танков пустите по этому мосту.
Агент_Смитт    20.06.2019, 13:48
Оценка:  +2
Агент_Смитт
Т.е. весь мусор, бумажки фантики, вода с песком летит вниз на проезжую часть и кучу помытых машин стоящих под мостом в пробке? Круто!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь