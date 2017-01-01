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Велосипедисты ловко проучили любителя объезжать пробку - видео

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На кадрах видно, как велосипедист проучил водителя Mercedes, который по встречке попытался объехать пробку.
Удивляет спокойствие, с которым велосипедист поставил на место зарвавшегося нарушителя
Удивляет спокойствие, с которым велосипедист поставил на место зарвавшегося нарушителя
Скриншот Youtube

Видео, в которых наглые нарушители расплачиваются за свои поступки, всегда приятно смотреть. Одно из них недавно опубликовали в youtube, сообщает auto.bigmir.net.

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На кадрах видно, как велосипедист проучил водителя Mercedes, который по встречке попытался объехать пробку. Парень на велосипеде просто выехал навстречу и преградил ему дорогу.

Действие происходит в Лондоне. Удивляет спокойствие, с которым велосипедист поставил на место зарвавшегося нарушителя. И то, насколько быстро подъехала полиция.

Ранее сообщалось, что девушки перепутали зарядку для электрокаров с насосом.

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Теги: карма, мгновенная карма, видео, нарушители
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