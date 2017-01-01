Выберите другой маршрут: В Киеве на полдня перекроют проспект Победы

Дорогу перекроют всего на 11 часов - в воскресенье, 23 июня, с 01.00 до 12.00 часов дня.

Ремонт Шулявского моста повлек за собой ограничения движения на проспекте Победы в последние месяцы. Теперь же проспект и вовсе закроют полностью. Об этом сообщает Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева в Facebook.

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Правда, дорогу перекроют всего на 11 часов - в воскресенье, 23 июня, с 01.00 до 12.00 часов дня. Такие меры необходимы в связи с началом монтажа металлоконструкций нового путепровода.

Водителям советуют учесть ограничение движения, составляя план маршрута на указанный период, а также соблюдать ПДД, чтобы избежать аварий.

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