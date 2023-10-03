На чем ездят политики: Автомобили Юлии Тимошенко

Строго говоря, в собственности политика нет ни одного автомобиля.

Сегодняшний обзор транспортных средств известных украинских политиков коснется автомобилей лидера партии “Батькивщина“ - Юлии Тимошенко. Информацию подготовил Bigmir)net.

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Строго говоря, в собственности политика нет ни одного автомобиля. В декларации указаны только машины ее супруга, а именно Mercedes-Benz GLS 350 2017 года и ГАЗ-14 “Чайка“ 1983 года. Mercedes был приобретен в 2018 году за 2 404 200 гривен, а “Чайка“ - в 2014 году за 79 700 гривен.

ГАЗ-14 "Чайка" - иллюстративное фото wikipedia.org

Mercedes-Benz GLS 350 - иллюстративное фото auto.ria.com

В действительности же, Юлия Владимировна ездит на работу далеко не на “Чайке“. Политика чаще всего видят в нескольких разных Mercedes-Benz S-Class. В последнее время это Mercedes S600 L W221 2012 года выпуска. Кому принадлежит авто - неизвестно.

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Сопровождает ее охрана на черном внедорожнике Toyota Land Cruiser. Любопытно, что Тимошенко предпочитает сидеть не на заднем сидении, как большинство политиков, а спереди, возле водителя.

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