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Стала известна причина смертельных аварий с автопилотом Tesla

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48% убеждены, что после включения автопилота Tesla можно спокойно убирать руки с руля электрокара.
"Автопилот“ - всего лишь вспомогательная система
"Автопилот“ - всего лишь вспомогательная система
Скриншот Youtube

Аварии автомобилей Tesla с включенным “автопилотом“ происходит из-за того, что разработчик не смог доходчиво объяснить клиентам возможности этой функции. Об этом сообщается в исследовании Института страхования безопасности на дорогах (IIHS) в США.

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По результатам опроса 2 тысяч водителей, 48% убеждены, что после включения автопилота Tesla можно спокойно убирать руки с руля электрокара. Еще больше опрошенных считают, что за дорогой можно вообще не следить, а 6% ответили, что с автопилотом можно даже спасть за рулем.

В то время, как “автопилот“ - всего лишь вспомогательная система. По мнению исследователей, людей вводит в заблуждение термина “автопилот“, который подразумевает самостоятельное вождение. Именно из-за этой путаницы уже произошло несколько крупных аварий с погибшими.

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Теги: Тесла, автопилот, аварии
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