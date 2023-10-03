ТОП-10 самых надежных автобрендов - свежая статистика от экспертов США
Очередной список лучших авто, но в этот раз уже от других экспертов - этот рейтинг составило американское агентство J.D. Power. Ради его составления был проведен действительно масштабный опрос автомобилистов.
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ТОП-10 самых надежных автобрендов
1. Genesis - 63 проблемы на 100 авто
2. Kia - 70 проблем
3. Hyundai - 71 проблема
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4. Ford - 83 проблемы
5. Lincoln - 84 проблемы
6. Chevrolet - 85 проблем
7. Nissan - 86 проблем
8. Dodge - 90 проблем
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9. Lexus - 90 проблем
10. Toyota - 90 проблем
Информацию о количестве поломок других брендов можно посмотреть на иллюстрации ниже.
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