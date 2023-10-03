ТОП-10 самых надежных автобрендов - свежая статистика от экспертов США

Ради составления рейтинга был проведен действительно масштабный опрос автомобилистов.

Очередной список лучших авто, но в этот раз уже от других экспертов - этот рейтинг составило американское агентство J.D. Power. Ради его составления был проведен действительно масштабный опрос автомобилистов.

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ТОП-10 самых надежных автобрендов

1. Genesis - 63 проблемы на 100 авто

2. Kia - 70 проблем

3. Hyundai - 71 проблема

Ford Edge - иллюстративное фото wikipedia.org

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4. Ford - 83 проблемы

5. Lincoln - 84 проблемы

6. Chevrolet - 85 проблем

Nissan Sentra - иллюстративное фото wikipedia.org

7. Nissan - 86 проблем

8. Dodge - 90 проблем

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9. Lexus - 90 проблем

10. Toyota - 90 проблем

Как видим, в лидеры выбились корейские автопроизводители jdpower.com

Информацию о количестве поломок других брендов можно посмотреть на иллюстрации ниже.

Ранее публиковался ТОП-20 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всего.

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