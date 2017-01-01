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В США 4-летний ребенок угнал машину, чтобы поехать за конфетами

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"Я хотел конфет", - обидчиво объяснил свой поступок ребенок.
В ролике видно, насколько опасным было путешествие
В ролике видно, насколько опасным было путешествие
Скриншот видео

Немного жутковатая история из США. 4-летний мальчик украл автомобиль своего дедушки и покатил на нем по оживленному шоссе. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на Fox9.

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"Я хотел конфет", - обидчиво объяснил свой поступок ребенок. Маленький автомобилист поезал по опасному и извилистому маршруту до ближайшей заправки, чтобы купить свои любимые конфеты. Там его остановил удивленный полицейский.

В ролике видно, насколько опасным было путешествие. Мальчик украл ключи (которые висели достаточно высоко), сел за руль и едва видя дорогу поехал по шоссе.

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“Дело настолько серьезное, что мы могли бы сейчас говорить о похоронах. Теперь буду прятать ключи от авто надежнее", - заверил дедушка.

Ранее сообщалось, что в РФ закрыли завод Ford маршем погрузчиков под “Прощание Славянки“.

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Теги: авто, прикол, ребенок
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