В США 4-летний ребенок угнал машину, чтобы поехать за конфетами

"Я хотел конфет", - обидчиво объяснил свой поступок ребенок.

Немного жутковатая история из США. 4-летний мальчик украл автомобиль своего дедушки и покатил на нем по оживленному шоссе. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на Fox9.

Читай также: Огромные "ноздри" нового Х7 поставили на классическое BMW 80-х годов

"Я хотел конфет", - обидчиво объяснил свой поступок ребенок. Маленький автомобилист поезал по опасному и извилистому маршруту до ближайшей заправки, чтобы купить свои любимые конфеты. Там его остановил удивленный полицейский.

В ролике видно, насколько опасным было путешествие. Мальчик украл ключи (которые висели достаточно высоко), сел за руль и едва видя дорогу поехал по шоссе.

Читай также: Фэйлы с заниженными автомобилями: Пятничная подборка #35

“Дело настолько серьезное, что мы могли бы сейчас говорить о похоронах. Теперь буду прятать ключи от авто надежнее", - заверил дедушка.

Ранее сообщалось, что в РФ закрыли завод Ford маршем погрузчиков под “Прощание Славянки“.