В Киеве перекроют из-за ремонта еще один мост

Движение по путепроводу в направлении центра города будет ограничено с 00:00 часов 22 июня.

C 2020 года начнется второй этап работ – ремонт проезжей части и тротуаров kiev.informator.ua

В Киеве начнут ремонтировать еще один путепровод. Вслед за Шулявским, капремонт ждет путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский-Святошино. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на “Киевавтодор“.

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Движение по путепроводу в направлении центра города будет ограничено с 00:00 часов 22 июня. Первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца текущего года.

А с началом нового дорожно-строительного сезона 2020 начнется второй этап работ – ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги.

Ранее сообщалось, что пешеходные переходы в Украине защитят с помощью специальных столбиков.