Девушка застряла в детской машинке и стала звездой Сети

Вот только вылезти из машины-коляски у нее никак не получилось.

Сеть рассмешило забавное видео с девушкой и игрушечной машиной. Видео опубликовали на канале в Youtube SWNS TV, сообщает auto.bigmir.net.

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Многие курьезные истории начинаются со слов “а слабо...?“. В этом случае, правда, прозвучало что-то типа “а слабо влезть в детскую машину?“. Девушке из шотландского города Брихин оказалось не слабо.

Вот только вылезти из машины-коляски у нее никак не получилось. Пришлось звать на помощь отца, который разрезал пластиковую игрушку ножем.

Ранее сообщалось, что пользователей Сети удивила интересная опция роскошной Toyota Century.