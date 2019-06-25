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Девушка застряла в детской машинке и стала звездой Сети

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Вот только вылезти из машины-коляски у нее никак не получилось.
Многие курьезные истории начинаются со слов “а слабо...?“
Многие курьезные истории начинаются со слов “а слабо...?“
Скриншот Youtube

Сеть рассмешило забавное видео с девушкой и игрушечной машиной. Видео опубликовали на канале в Youtube SWNS TV, сообщает auto.bigmir.net.

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Многие курьезные истории начинаются со слов “а слабо...?“. В этом случае, правда, прозвучало что-то типа “а слабо влезть в детскую машину?“. Девушке из шотландского города Брихин оказалось не слабо. 

Вот только вылезти из машины-коляски у нее никак не получилось. Пришлось звать на помощь отца, который разрезал пластиковую игрушку ножем.

Ранее сообщалось, что пользователей Сети удивила интересная опция роскошной Toyota Century.

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Теги: видео, приколы, Шотландия, девушка
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