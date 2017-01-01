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Лобовое ДТП с фурой попало на видеорегистратор - жуткое видео

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По прибытию спасателей женщина оказалась в сознании и без видимых серьезных травм.
Сообщается, что авария произошла из-за того, что у фуры пробило колесо
Сообщается, что авария произошла из-за того, что у фуры пробило колесо
Скриншот видео

По-настоящему жуткое ДТП произошло в Польше. Видео инцидента опубликовали на канале Polskie Drogi в Youtube.

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Кадры аварии сняты буквально от первого лица, что делает видео еще более пугающим. Фура в одно мгновение вылетела на встречку и задев другой грузовик выехал на полосу встречного движения.

Под лобовой удар попал хэтчбек Kia Ceed, за рулем которого находилась 22-летняя женщина. Kia буквально отбросило в автомобиль, из которого велась съемка.

Сообщается, что авария произошла из-за того, что у фуры пробило колесо. Только чудо обошлось без жертв. По прибытию спасателей женщина оказалась в сознании и без видимых серьезных травм. Ее извлекли из заблокированного авто и доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что пользователей Сети удивила интересная опция роскошной Toyota Century.

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Теги: ДТП, жуткое ДТП, ДТП с фурой
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