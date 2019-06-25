Команда Зеленского прокомментировала проблему "евроблях"

В Украине могут появится новые законопроекты, которые должны сделать автомобили более доступными.

Также Разумков отметил проблемы с растаможкой, которые регулярно возникают на таможне depositphotos.com

Появился комментарий команды нового президента Зеленского, относительно проблемы “евроблях“. Об этом сообщает Автоевросила, со ссылкой на представителя партии “Слуга Народа“ Дмитрия Разумкова.

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По его словам, в Украине могут появится новые законопроекты, которые должны сделать автомобили более доступными:

“Прописывать законодательство так, чтобы у людей была реальная возможность купить нормальные машины за нормальную стоимость“, - заявил чиновник.

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Также Разумков отметил проблемы с растаможкой, которые регулярно возникают на таможне. В частности, рост цен на услуги брокеров. Решить такие проблемы можно, только переведя все на систему автоматизации.

При этом он отметил, что любые сдвиги с “евробляхами“ и доступным растаможкой будут возможны, вероятно, после 24 августа, когда будет избран новый состав Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что в Ровно эффектно сбросили с обрыва “евробляху“.