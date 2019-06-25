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Команда Зеленского прокомментировала проблему "евроблях"

Комментариев: 5
В Украине могут появится новые законопроекты, которые должны сделать автомобили более доступными.
Также Разумков отметил проблемы с растаможкой, которые регулярно возникают на таможне
Также Разумков отметил проблемы с растаможкой, которые регулярно возникают на таможне
depositphotos.com

Появился комментарий команды нового президента Зеленского, относительно проблемы “евроблях“. Об этом сообщает Автоевросила, со ссылкой на представителя партии “Слуга Народа“ Дмитрия Разумкова.

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По его словам, в Украине могут появится новые законопроекты, которые должны сделать автомобили более доступными:

“Прописывать законодательство так, чтобы у людей была реальная возможность купить нормальные машины за нормальную стоимость“, - заявил чиновник.

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Также Разумков отметил проблемы с растаможкой, которые регулярно возникают на таможне. В частности, рост цен на услуги брокеров. Решить такие проблемы можно, только переведя все на систему автоматизации.

При этом он отметил, что любые сдвиги с “евробляхами“ и доступным растаможкой будут возможны, вероятно, после 24 августа, когда будет избран новый состав Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что в Ровно эффектно сбросили с обрыва “евробляху“.

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Теги: евробляхи, Украина, Зеленский
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Комментариев (5)
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alex_br    25.06.2019, 16:15
Оценка:  0
alex_br
ох и сладки речи перед выборами, хоть в банки на зиму закрывай вместо варенья )
Операторська    25.06.2019, 15:38
Оценка:  0
Операторська
ці клоуни чим думають наповнювати бюджет? Пенсійний фонд?
П    25.06.2019, 15:46
Оценка:  0
П
Думаешь, что бюджет наполняется взятками на таможне.
гость  (аноним)  25.06.2019, 15:37
Оценка:  0
гость
И поедет весь хлам к нам... страна идиотов
гость  (аноним)  25.06.2019, 15:25
Оценка:  0
гость
Возможность купить нормальное гово за говностоимость
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