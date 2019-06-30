Первый пошел: В Украине впервые разбился электрокар Tesla Model 3

Вероятнее всего, водитель Model 3 не соблюдал необходимую дистанцию, не успел затормозить и въехал в Mercedes S-Class.

Повреждения у Тесла, кажется, не такие уж и большие dtp.kiev.ua

Электрокары Tesla Model 3 в наших краях встречаются очень даже не часто. Но это не помешало одному из представителей этих знаменитых электрокаров разбиться на Бориспольской трассе. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Вероятнее всего, водитель Model 3 не соблюдал необходимую дистанцию, не успел затормозить и въехал в старый Mercedes S-Class. Затем с Tesla Model 3 столкнулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Повреждения у Тесла, кажется, не такие уж и большие. Тем не менее, у авто сработали подушки безопасности. Что подтверждает слова украинских владельцев Тесла о том, что у этих авто очень чувствительные подушки - срабатывают при малейших столкновениях.

Ранее сообщалось, что женщина на Opel на “трамплине“ влетела в припаркованные авто.