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Первый пошел: В Украине впервые разбился электрокар Tesla Model 3

Комментариев: 9
Вероятнее всего, водитель Model 3 не соблюдал необходимую дистанцию, не успел затормозить и въехал в Mercedes S-Class.
Повреждения у Тесла, кажется, не такие уж и большие
Повреждения у Тесла, кажется, не такие уж и большие
dtp.kiev.ua

Электрокары Tesla Model 3 в наших краях встречаются очень даже не часто. Но это не помешало одному из представителей этих знаменитых электрокаров разбиться на Бориспольской трассе. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Вероятнее всего, водитель Model 3 не соблюдал необходимую дистанцию, не успел затормозить и въехал в старый Mercedes S-Class. Затем с Tesla Model 3 столкнулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Повреждения у Тесла, кажется, не такие уж и большие. Тем не менее, у авто сработали подушки безопасности. Что подтверждает слова украинских владельцев Тесла о том, что у этих авто очень чувствительные подушки - срабатывают при малейших столкновениях.

Ранее сообщалось, что женщина на Opel на “трамплине“ влетела в припаркованные авто.

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Теги: Тесла, ДТП, Украина
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Комментариев (9)
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альтаир4    30.06.2019, 18:32
Оценка:  0
альтаир4
Этому радоваться и злорадствовать могут только те, кто не в состоянии купить себе такую же Теслу..
Estranged    30.06.2019, 17:47
Оценка:  +1
Estranged
Судя по фото, там весь салон в подушах)
Estranged    30.06.2019, 17:46
Оценка:  +1
Estranged
С нашими водятлами не удивительно.
Kismyas    30.06.2019, 15:02
Оценка:  +6
Kismyas
Скажіть будь ласка,откуда у дєбілов гроші)?
VikaGraum    30.06.2019, 15:15
Оценка:  +4
VikaGraum
Например, от родителей.
гость  (аноним)  30.06.2019, 15:00
Оценка:  +7
гость
Каким надо быть дебилом, что бы угробить такое авто? В подушку надо зашить булыжник, надеюсь понятно для чего.
VikaGraum    30.06.2019, 13:39
Оценка:  +3
VikaGraum
Некорректный заголовок. Что значит: "Первый пошел"? Типа, наконец-то и "Теслы" разбиваться начали? Неуместный юмор.
Кроме того, причем тут "Тесла"? Если водитель не соблюдал дистанцию, то он и виноват; он на любой тачке рано или поздно бы стукнулся.
джеф    30.06.2019, 12:41
Оценка:  +1
джеф
++++
ANDREICH    30.06.2019, 12:32
Оценка:  +1
ANDREICH
теслу купив а їздить не купив плюс дурна башка на газ давить очі на лоб
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