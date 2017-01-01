На чем ездят политики: Автомобили Владимира Гройсмана

И тут не обошлось без скандала...

Вслед за Зеленским, Тимошенко, Ляшко, Рабиновичем и Мосийчуком, Bigmir)net расскажет о транспортных средствах нынешнего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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У Гройсмана с транспортными средствами в декларации все просто - всего один автомобиль, купленный в 2017 году и записанный на жену. Это Mercedes-Benz GLE 350D. Автомобиль приобретен в год выпуска за 2 108 500 гривен.

Mercedes-Benz GLE 350D 2017 года wikipedia.org

Но и тут не обошлось без скандала. Дело в том, что в СМИ появилась информация, что машина была куплена за границей и растаможена “по-черному“. Таким образом, оценочную стоимость авто удалось снизить с 117 000 евро до 47 000 евро, что сэкономило при расстаможке около 600 000 гривен. Подозрительно и то, что автомобиль в декларации политика появился не сразу.

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Законность растаможки взялась проверить СБУ. Тогда Гройсман полностью опроверг все обвинения и обратил внимание, что информация о якобы незаконной растаможке появилась через два дня после того, как он объявил о начале борьбы с коррупцией на таможне.

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