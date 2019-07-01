Украинский автодизайнер объяснил большие "ноздри" новых BMW X7

По мнению дизайнера McLaren из Украины Максима Шкиндера, фирменной форме решетки БМВ всегда нехватало узнаваемости.

Большая радиаторная решетка новых BMW X7 попала под настоящий шквал критики. Автопроизводитель объясняет свое решение необходимостью показать развитие в дизайне - каждая новая модель имеет немного большую решетку. Что думают о таком дизайне украинские дизайнеры, выяснило Авто24.

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По мнению дизайнера McLaren из Украины Максима Шкиндера, фирменной форме решетки БМВ всегда нехватало узнаваемости, с чем компания длительное время пыталась бороться. Теперь ее сделали больше, что должно вызывать доверие к бренду, добавить статусности и визуальной доминантности.

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Кроме того, у большой решетки может быть практическое значение. Машины становятся мощнее, нужно больше охлаждения, следовательно площадь радиатора увеличивается и периметр внешней решетки вслед за ней.Машины становятся физически больше в связи с требованиями к безопасности пешеходов, согласно правилам сертификации. Старый размер решетки “терялся” на увеличенных формах и габаритах машины.

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