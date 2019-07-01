Украинский автодизайнер объяснил большие "ноздри" новых BMW X7
Большая радиаторная решетка новых BMW X7 попала под настоящий шквал критики. Автопроизводитель объясняет свое решение необходимостью показать развитие в дизайне - каждая новая модель имеет немного большую решетку. Что думают о таком дизайне украинские дизайнеры, выяснило Авто24.
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По мнению дизайнера McLaren из Украины Максима Шкиндера, фирменной форме решетки БМВ всегда нехватало узнаваемости, с чем компания длительное время пыталась бороться. Теперь ее сделали больше, что должно вызывать доверие к бренду, добавить статусности и визуальной доминантности.
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Кроме того, у большой решетки может быть практическое значение. Машины становятся мощнее, нужно больше охлаждения, следовательно площадь радиатора увеличивается и периметр внешней решетки вслед за ней.Машины становятся физически больше в связи с требованиями к безопасности пешеходов, согласно правилам сертификации. Старый размер решетки “терялся” на увеличенных формах и габаритах машины.
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