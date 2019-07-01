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"Единственный в мире": Что известно о роскошном плавающем-лимузине в Киеве

Комментариев: 1
Необычное плавсредство абсолютно уникально и не имеет аналогов в мире.
"Единственный в мире": Что известно о роскошном плавающем-лимузине в Киеве
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"Единственный в мире": Что известно о роскошном плавающем-лимузине в Киеве
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Да, вам не показалось, это действительно лимузин и он действительно посреди Днепра в Киеве. И нет, он не упал с моста и не оказался там в результате какого-то досадного инцидента. Нет, на фото все так, как и задумывалось.

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Удивительное транспортное средство катает желающих по Днепру и уже успело вызвать настоящий ажиотаж у туристов. На борт берут не больше 6-8 человек из соображений безопасности. За час покатушек берут 2 тысячи 600 гривен, сообщил владелец авто в интервью Сегодня.

Необычное плавсредство абсолютно уникально и не имеет аналогов в мире. На него даже получили патент. Скоро на воду спустя еще несколько плавучих лимузинов. В целом, это просто длинная лодка, на которую укреплен кузов настоящего лимузина.

Ранее сообщалось, что китайские тюнинг-мастера превратили Suzuki Jimny в “Гелендваген“.

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Теги: лимузин, тюнинг, катер, интересные авто
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Sancho-s    01.07.2019, 16:07
Оценка:  0
Sancho-s
Идея хорошая, а насколько он устойчив, чтобы катать пьяный народ?
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