McLaren выпустил электрокар всего за 400 долларов

Хоть электромотор почти не шумит, разработчики добавили реалистичные шумы настоящего двигателя суперкара.

Обзавестись личным McLaren стало еще проще. К тому же - на электрике. Правда покататься на нем получится только у вашего ребенка. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на официальный сайт компании.

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Стоимость игрушечного авто, которое полностью повторяет настоящее, но в масштабе - 400 долларов. Бэби-кар назвали McLaren 720S Ride-On.

Он имеет пульт дистанционного управления для родителей и систему рулевого управления для юного драйвера, светодиодную оптику, одноместный салон со спортивным сиденьем, мультимедийную систему с поддержкой SD-карт и возможностью подключения гаджетов через USB.

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И хотя электромотор почти не шумит, разработчики добавили реалистичные шумы настоящего двигателя. К тому же можно будет выбрать один из множества различных цветов.

Ранее сообщалось, что революционный грузовик Tesla засветился с полной нагрузкой на обычной дороге.