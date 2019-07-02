На чем ездят политики: Автомобили Арсения Яценюка
Сегодняшняя экскурсия auto.bigmir.net по гаражам украинских политиков придет в гости к бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.
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Судя по декларации, в 2017 году семье политика принадлежали сразу два авто. Машины записаны на жену Яценюка - Терезию Викторовну - и находятся в общей собственности.
Речь о Мерседес S-класса 2010 года выпуска, купленном в 2013 году за 610 000 гривен. Рыночная стоимость авто - 810 000 гривен.
Второе авто - Range Rover Sport 2012 года, приобретенный в год выпуска за 828 229 гривен. Рыночная стоимость 1 147 000 гривен.
Ранее сообщалось, что ради кортежа премьер-министра Гройсмана перекрывали движение в центре Киева.
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