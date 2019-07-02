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На чем ездят политики: Автомобили Арсения Яценюка

Спецтема: На чем ездят политики
Комментариев: 1
Судя по декларации за 2017 год, в собственности семьи политика только два автомобиля.
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк
unian.net

Сегодняшняя экскурсия auto.bigmir.net по гаражам украинских политиков придет в гости к бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

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Судя по декларации, в 2017 году семье политика принадлежали сразу два авто. Машины записаны на жену Яценюка - Терезию Викторовну - и находятся в общей собственности.

Речь о Мерседес S-класса 2010 года выпуска, купленном в 2013 году за 610 000 гривен. Рыночная стоимость авто - 810 000 гривен.

Мерседес S-класса 2010 года выпуска - иллюстративное фото
Мерседес S-класса 2010 года выпуска - иллюстративное фото
auto.ria.com

Второе авто - Range Rover Sport 2012 года, приобретенный в год выпуска за 828 229 гривен. Рыночная стоимость 1 147 000 гривен.

Range Rover Sport 2012 года - иллюстративное фото
Range Rover Sport 2012 года - иллюстративное фото
auto.ria.com

Ранее сообщалось, что ради кортежа премьер-министра Гройсмана перекрывали движение в центре Киева.

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Теги: на чем ездят политики, политики, Яценюк
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Комментариев (2)
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f18    02.07.2019, 17:33
Оценка:  0
f18
в статье на фото))))и еще немного на офшорных счетах
гость  (аноним)  02.07.2019, 16:56
Оценка:  0
гость
Где жылезабитонная стина против кацапов а, Сеня?
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