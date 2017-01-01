Самое неожиданное транспортное средство Чернобыля показали на фото

Оказывается, в Припяти только собирались проложить троллейбусную ветку, которая должна была соединить центр города с новым 6-м микрорайоном.

Нашумевший сериал “Чернобыль“ привлек внимание всего мира к трагедии на ЧАЭС. Поэтому поток интересной информации из зоны отчуждения в последнее время не прекращается. Так, Автоцентр опубликовал фото одного из самых необычных автотранспортов в зоне, который там совсем не ожидаешь увидеть.

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А именно - очень редкий троллейбус МТБ-82. Его заметили в 4 км от ЧАЭС в районе села Копачи. Что странно, ведь ни в Припьяти, ни в окрестностях троллейбусов не было.

Объяснение вскоре нашлось. Оказывается, в Припяти только собирались проложить троллейбусную ветку, которая должна была соединить центр города с новым 6-м микрорайоном.

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На борту сохранившегося троллейбуса МТБ-82 можно увидеть надпись: “Мастерский участок №2 Чернобыльского РайДРСУ“. По всей видимости, он использовался как передвижная бытовка для местных дорожников. Троллейбус МТБ-82 выпускался с 1947 по 1961 годы и сейчас считается достаточно раритетным.

Ранее сообщалось, что американское издание сделало обзор советских авто в фильме “Чернобыль“.