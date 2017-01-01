Роскошный автопарк президента Беларуси Александра Лукашенко показали в Сети

На днях на дорогах Минска засветилась "обновка" президента - бронированный лимузин Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard W222.

А вы знали, что президент Беларуси - заядлый автолюбитель? Оказывается, у Алекандра Лукашено целая коллекция интересных автомобилей. Фотографии автопарка политика показал телерграм-канал nexta-tv.

Читай также: На чем ездят политики: Автомобили Арсения Яценюка

На днях на дорогах Минска засветилась “обновка“ президента - бронированный лимузин Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard W222 за 1,4 млн. евро.

Лимузин бронирован по стандарту VR9, то есть выдерживает попадание из автомата или снайперской винтовки. Кроме того, он защищен от взрыва 15 кг тротила в двух метрах от авто. Заднего стекла вообще нет - вместо него бронированная заглушка.

Читай также: Ради кортежа премьер-министра Гройсмана перекрывали движение

Настоящий танк с роскошным салоном внутри - тут тебе и дорогая кожа с деревом, и мини-бар с функцией массажа в креслах.

Но это не единственная крутая машина. В частности, поговаривают, что у Лукашенко аж три Rolls-Royce - современный Phantom Coupe и пару старинных Silver Dawn 50-х годов. Кроме этого в коллекции видели кабриолет Chevrolet Impala 1958 года.

Читай также: На чем ездят политики: Автомобили Владимира Гройсмана

Не обошлось и без советской роскоши - есть и советские лимузины (бронированный ЗиС-115 “как у Сталина“ и более современный ЗИЛ-41045 80-х) и попроще машины типа ГАЗ-М20 Победа, Москвич-2140 и ГАЗ-69.

Ранее сообщалось, что главного “евробляхера“ Украины поймали на объезде пробки по тротуару.