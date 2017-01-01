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Во Львове выставили на продажу роскошный спорткар Opel 30-х годов

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Модель Opel 1,8 Litre с элегантным заказным кузовом родстер считается достаточно редкой.
Во Львове выставили на продажу роскошный спорткар Opel 30-х годов
© auto.ria.com
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Во Львове выставили на продажу роскошный спорткар Opel 30-х годов
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Такие автомобили на продажу в Украине встретишь не часто. Во Львове выставили на продажу редкий родстер Opel 1,8 Litre 1932 года. Автомобиль продают на сайте АвтоРиа.

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За ретроспорткар просят 30 тыс. евро. Opel 1,8 Litre выпускали в течении только двух лет - в 1931-33 годах и это была одна из первых моделей General Motors. 

Автомобиль достаточно массовый - всего выпустили 32 тысячи штук. Но модель с элегантным заказным кузовом родстер более редкая. По нашим меркам, правда, он совсем не спортивный - 32-сильная 1,8-литровая шестерка позволяет развить всего 85 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился первый кроссовер Lamborghini - теперь с крутым тюнингом.

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Теги: аукцион, Львов, редкие авто, ретро авто, интересные авто
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