Как разбивается в ДТП Tesla Model 3 - подробное видео

Tesla не разочаровала - после серии краш-тестов оказалось, что этот автомобиль стал одним из самых безопасных.

Автомобили Tesla Model 3 моментальна оказались в списке самых интересных автомобилей. Одна из отличительных особенностей этих электрокаров - уникальная система защиты. И теперь это подтвердил один из самых жестких краш-тестов - Euro NCAP. Видео тестов опубликовали в Youtube.

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И да, Tesla не разочаровала - после серии краш-тестов оказалось, что этот автомобиль стал одним из самых безопасных среди тех, что испытывались институтом.

Он не только набрал 5 “звезд“, но и 96% баллов по защите взрослых пассажиров. Такую оценку имели только 4 автомобиля из испытанных в этом году.

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Безопасность детей также на высоте - 86%. Это одни из самых высоких показателей безопасности за всю историю проведения краш-тестов Euro NCAP.

Ранее сообщалось, что Илон Маск поделился информацией о создании самолета на электрике.