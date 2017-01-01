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Как "Запорожцы" спасали автомобилистов на дорогах Болгарии

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В задачи придорожной службы на "Запорожцах" входило оказывать помощь автомобилистам, у которых возникла проблема на дороге.
"Запорожец" Дорожной помощи в Велико-Тырново, Болгария, 1960-е
"Запорожец" Дорожной помощи в Велико-Тырново, Болгария, 1960-е
facebook.com/ukrainiancars/

Легендарный “Запорожец“ ЗАЗ-965 - машина известная не только в СССР. Авто достаточно активно экспортировали в Болгарию, Венгрию, ГДР и другие страны Западной и Центрально-Восточной Европы.

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Об интересном использовании отечественного авто в Болгарии рассказало сообщество Українські автомобілі в Facebook.

Выяснилось, что автомобиль активно использовала придорожная служба Болгарии (Пътна помощ). В задачи службы входило оказывать помощь автомобилистам, у которых возникла проблема на дороге.

Еще один
Еще один "Запорожец" Дорожной помощи в столице Болгарии - Софии в 1960-х годах
facebook.com/ukrainiancars/

Если чья-та машина заглохла, техпомощь могла приехать и помочь ее отремонтировать. Или даже взять на буксир. И 965-й отлично справлялся с этой работой.

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Интересно, что ЗАЗ-965 в экспортном варианте в некоторых странах носил название “Ялта“. Авто оснащали мотором мощностью 23 л.с. с начала выпуска в 1960-м, а с 1963 года его стали снаряжать 27-сильным двигателем (модернизированный ЗАЗ-965А).

Ранее сообщалось, что в Латвии обнаружили редчайший украинский автобус ЛАЗ-697 “Турист”.

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Теги: история, Запорожец, Болгария, ретроавто
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