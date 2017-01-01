Аварийные посадки самолетов прямо на дорогу: Пятничная автоподборка #36
Спецтема: Пятничная подборка
Сложно представить, что чувствуют участники этого видео - как в самолетах, так и в авто.
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Представьте себе, вы едете на своей машине по привычной дороге по своим обычным делам. И тут, ни с того ни с сего перед вами на дорогу садится настоящий самолет. Сложно представить? Тогда смотрите видео. В сегодняшней пятничной подборке - видео аварийных посадок самолетов на дороги общего пользования.
Ранее сообщалось, что уничтоженный в ДТП спорткар смог уехать своим ходом.
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