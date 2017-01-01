ТОП-5 самых безумных коллекционных авто арабского шейха
Какие автомобили вы купили бы, если бы деньги для вас не были бы вопросом? Пока вы думаете над ответом, посмотрите 5 интересных машин из огромного автопарка шейха Хамада бин Хамдана Аль Нахайяна из Эмиратов. Фото опубликовал Autotimes News.
ТОП-5 интересных авто из автопарка арабского шейха
1. Dhabiyan
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10-колесный внедорожник создали на базе военного трактора Oshkosh M1075. Длина - почти 11 метров, вес - 24 тонны. Аналогов в мире нет. Чтобы как-то сдвинуть его с места, инженеры установили во внедорожник 600-сильный двигатель Caterpillar объемом 15,2 литра.
2. Dodge Power Wagon
Маленькие машинки шейх явно не очень ценит. В этом 50-тонном пикапе помещаются четыре комнаты, четыре ванные комнаты и есть четыре кондиционера. И да, колеса здесь от перевозчика нефтяных вышек, а дворники - от океанского лайнера. Двигатель - обычная дизельная “шестерка“ мощностью 300 л. с.
3. Giant Spider
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А это настоящая авто-“дворняга“. Здесь можно найти базу Ford F-550, корпус от Jeep Wrangler, шины Whitewall, а на вращающихся дисках мы можем видеть фигуры в виде паутины. Двигатель - V8 с мощностью 394 л. с.
4. Увеличенный Willis
Один из фаворитов шейха и на нем вполне можно кататься. Однако место водителя пришлось перенести на решетку радиатора. Это увеличенный в четыре раза джип, весом около 4,5 тонн.
5. Jeep Wrangler
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Кажется, что фото этого Wrangler неудачно растянули в фоторедакторе. Но нет, он так и выглядит. Машина может передвигаться по дорогам общего пользования и занимает полтора полосы.
Ранее сообщалось, что ожидаемый с нетерпением электрокар Honda E дали на испытание журналистам.
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