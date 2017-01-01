ТОП-5 самых безумных коллекционных авто арабского шейха

Какие автомобили вы купили бы, если бы деньги для вас не были бы вопросом?

Какие автомобили вы купили бы, если бы деньги для вас не были бы вопросом? Пока вы думаете над ответом, посмотрите 5 интересных машин из огромного автопарка шейха Хамада бин Хамдана Аль Нахайяна из Эмиратов. Фото опубликовал Autotimes News.

ТОП-5 интересных авто из автопарка арабского шейха

1. Dhabiyan

1. Dhabiyan autotimesnews.com

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10-колесный внедорожник создали на базе военного трактора Oshkosh M1075. Длина - почти 11 метров, вес - 24 тонны. Аналогов в мире нет. Чтобы как-то сдвинуть его с места, инженеры установили во внедорожник 600-сильный двигатель Caterpillar объемом 15,2 литра.

2. Dodge Power Wagon

2. Dodge Power Wagon autotimesnews.com

Маленькие машинки шейх явно не очень ценит. В этом 50-тонном пикапе помещаются четыре комнаты, четыре ванные комнаты и есть четыре кондиционера. И да, колеса здесь от перевозчика нефтяных вышек, а дворники - от океанского лайнера. Двигатель - обычная дизельная “шестерка“ мощностью 300 л. с.

3. Giant Spider

3. Giant Spider autotimesnews.com

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А это настоящая авто-“дворняга“. Здесь можно найти базу Ford F-550, корпус от Jeep Wrangler, шины Whitewall, а на вращающихся дисках мы можем видеть фигуры в виде паутины. Двигатель - V8 с мощностью 394 л. с.

4. Увеличенный Willis

4. Увеличенный Willis autotimesnews.com

Один из фаворитов шейха и на нем вполне можно кататься. Однако место водителя пришлось перенести на решетку радиатора. Это увеличенный в четыре раза джип, весом около 4,5 тонн.

5. Jeep Wrangler

5. Jeep Wrangler autotimesnews.com

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Кажется, что фото этого Wrangler неудачно растянули в фоторедакторе. Но нет, он так и выглядит. Машина может передвигаться по дорогам общего пользования и занимает полтора полосы.

Ранее сообщалось, что ожидаемый с нетерпением электрокар Honda E дали на испытание журналистам.