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Обычный водитель по-каскадерски ушел от аварии - эффектное видео

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По дороге его по-каскадерски развернуло, но водитель каким-то образом сумел выровняться.
Универсал Subaru потерял управление и вылетел из крайней правой полосы в скоростную левую
Универсал Subaru потерял управление и вылетел из крайней правой полосы в скоростную левую
Скриншот Youtube

На дороге нужно всегда держать ухо востро. Никогда не знаешь, когда кто-то из коллег по трассе потеряет управление и вылетит навстречу.

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Как в этом видео, опубликованном в Youtube. На одной из магистралей в США универсал Subaru потерял управление и вылетел из крайней правой полосы в скоростную левую.

По дороге его по-каскадерски развернуло, но водитель каким-то образом сумел выровняться. Происходило это в оживленном потоке, поэтому только чудом никого не зацепило.

После дрифта автомобиль занял место во втором ряду и, судя по всему, спокойно продолжил движение. Что стало причиной такого трюка - сказать сложно.

Ранее сообщалось, что в РФ водители грузовиков оригинально “обошли“ процедуру взвешивания фур на трассе.

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Теги: ДТП, США, дрифт
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