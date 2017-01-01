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Как ездит самый быстрый автомобиль 1911 года сейчас - неожиданное видео

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Автомобиль привезли, чтобы отметить 120-летие Fiat.
Мощность авто - 290 л. с., что весьма неплохо для того времени
Мощность авто - 290 л. с., что весьма неплохо для того времени
Скриншот Youtube

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Заезды ретроавтомобилей чаще всего не могут похвастаться зрелищностью. Но не в этот раз. На фестивале скорости в Гудвуде в этом году принял участие знаменитый Fiat S.76 1911 года. Кадры его круга опубликовали в Youtube.

Автомобиль привезли, чтобы отметить 120-летие Fiat. К тому же это не реплика, а настоящий автомобиль начала ХХ века, успевший в 1911 году поставить мировой рекорд скорости - 211 км в час.

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Автомобиль оснащен громадным 28,4-литровым мотором, в котором всего четыре цилиндра. Мощность - 290 л. с., что весьма неплохо для того времени. На это ретроавто даже сейчас очень интересно смотреть - хватит только дышащих пламенем выхлопных труб. А какая была реакция у публики больше ста лет назад?

Ранее сообщалось, как разбивается в ДТП Tesla Model 3 - подробное видео.

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Теги: видео, заезд, ретрокары
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