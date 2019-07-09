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Укравтодор открыл первую в Украине бетонную трассу

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Речь о 12 км новой бетонной дороги участка трассы Н-31 “Днепр - Решетиловка“.
Укравтодор открыл первую в Украине бетонную трассу
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Укравтодор открыл первую в Украине бетонную трассу
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Первую бетонную дорогу в Украине пустили в эксплуатацию. Об этом заявил руководитель Укравтодора Славомир Новак.

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Речь о 12 км новой бетонной дороги участка трассы Н-31 “Днепр - Решетиловка“. Во время реконструкции Н-31 осуществляется строительство дороги с цементобетонным покрытием и ее расширение до 4 полос движения (по две в каждую сторону).

Кроме установки всех традиционных составляющих (металлическое барьерное ограждение, нанесение разметки, установка новых дорожных знаков), будут установлены и площадки для взвешивания большегрузного транспорта.

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Согласно проекту предусматривается строительство трех обходов населенных пунктов: с. Красное, г. Кобеляки, г. Решетиловка. Дорога будет идти от автодороги М-03 Киев-Харьков до границы с Днепропетровской областью. Завершить планируют в 2020 году. Расчетная скорость после реконструкции по всему шоссе будет 110 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Киеве на полдня перекроют проспект Победы.

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Теги: дороги, бетонная дорога, Словак, Укравтодор
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Максим    09.07.2019, 17:53
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