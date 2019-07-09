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С недостроенного моста метро на Троещину начали демонтировать опоры

Комментариев: 2
На мосту, который начали строить в 1993 году, начали демонтировать шпренгели.
Мосту начали строить еще в 1993 году - окончание работ неоднократно откладывалось
Мосту начали строить еще в 1993 году - окончание работ неоднократно откладывалось
wikipedia.org

Появились подробности прохождения работ на одном из самых заметных долгостроев в Киеве - на Подольском мостовом переходе. Информация опубликована на Официальном портале Киева..

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На мосту, который начали строить в 1993 году, начали демонтировать шпренгели. Процедура предшествует демонтажу временных опор. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

“На Подольском мостовом переходе начался демонтаж шпренгелей, которые на период монтажа арки удерживали ее в форме проектной дуги. Работы происходят с постоянным геодезическим сопровождением в связи с высоким давлением элементов арки на шпренгеля. Как только этот процесс будет завершен, начнется демонтаж временных опор“, - заявил Дмитрий Давтян.

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Кроме этого, по словам заместителя председателя КГГА, на эстакаде на Трухановом острове устраивают тротуар в прогоне 19-29В и устанавливают короба для коммуникаций. Продолжается строительство эстакады на Русановских садах от опоры № 20 до опоры № 26.

Также ведется бетонирование свай путепровода на участке от ул. Центральной Садовой до железной дороги. Работы, как проинформировал Дмитрий Давтян, выполняются по установленному графику.

Работы, как проинформировал Дмитрий Давтян, выполняются по установленному графику
Работы, как проинформировал Дмитрий Давтян, выполняются по установленному графику
Официальный портал Киева

Ранее сообщалось, что глава Укравтодора будет подавать в суд на критикующих дороги.

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Теги: дороги, мост, метро на Троещину, Подольский мостовой переход
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.07.2019, 15:49
Оценка:  0
гость
В 2093 достроят.
SEMPENTY    09.07.2019, 15:42
Оценка:  0
SEMPENTY
Еще лет 200 и мост закончат...
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