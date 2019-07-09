С недостроенного моста метро на Троещину начали демонтировать опоры
Появились подробности прохождения работ на одном из самых заметных долгостроев в Киеве - на Подольском мостовом переходе. Информация опубликована на Официальном портале Киева..
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На мосту, который начали строить в 1993 году, начали демонтировать шпренгели. Процедура предшествует демонтажу временных опор. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
“На Подольском мостовом переходе начался демонтаж шпренгелей, которые на период монтажа арки удерживали ее в форме проектной дуги. Работы происходят с постоянным геодезическим сопровождением в связи с высоким давлением элементов арки на шпренгеля. Как только этот процесс будет завершен, начнется демонтаж временных опор“, - заявил Дмитрий Давтян.
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Кроме этого, по словам заместителя председателя КГГА, на эстакаде на Трухановом острове устраивают тротуар в прогоне 19-29В и устанавливают короба для коммуникаций. Продолжается строительство эстакады на Русановских садах от опоры № 20 до опоры № 26.
Также ведется бетонирование свай путепровода на участке от ул. Центральной Садовой до железной дороги. Работы, как проинформировал Дмитрий Давтян, выполняются по установленному графику.
Ранее сообщалось, что глава Укравтодора будет подавать в суд на критикующих дороги.
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