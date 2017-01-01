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В Норвегии уже около половины всех авто на электрике - почему это нравится не всем

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В Норвегии действуют серьезные государственные субсидии и предоставляются различные “бонусы“ для покупателей электрокаров.
Продажи экомобилей растут так быстро, что государству это становится все менее выгодно
Продажи экомобилей растут так быстро, что государству это становится все менее выгодно
nissan.ua

Вы уже можете знать, что жители Норвегии быстрее всех в мире отказываются от автомобилей на привычном топливе. Уже около половины машин в этой стране на электрике. Тем не менее, такие похвальные изменения уже успели найти своих критиков. Об этом сообщает Deutsche Welle в Twitter.

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Дело в том, что здесь действуют серьезные государственные субсидии и предоставляются различные “бонусы“ для покупателей электрокаров. За авто на электричестве не нужно платить НДС, регистрационный сбор, за парковку и проезд в центр некоторых городов.

Однако продажи экомобилей растут так быстро, что государству это становится все менее выгодно: приток денег от автомобилей на горючем серьезно обвалился. Теперь в Норвегии готовятся постепенно отказываться от льгот и субсидий.

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Другая проблема, которая коснулась самих владельцев электрокаров: тотальная нехватка зарядных станций. Водители жалуются, что даже в полночь в городах может быть очередь в 3-4 машины на одну зарядку.

Ранее сообщалось, что первый электрокар Porsche засняли в порту Осло.

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Теги: электрокар, Норвегия, инфраструктура, льготы
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