В Норвегии уже около половины всех авто на электрике - почему это нравится не всем

В Норвегии действуют серьезные государственные субсидии и предоставляются различные “бонусы“ для покупателей электрокаров.

Продажи экомобилей растут так быстро, что государству это становится все менее выгодно nissan.ua

Вы уже можете знать, что жители Норвегии быстрее всех в мире отказываются от автомобилей на привычном топливе. Уже около половины машин в этой стране на электрике. Тем не менее, такие похвальные изменения уже успели найти своих критиков. Об этом сообщает Deutsche Welle в Twitter.

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Дело в том, что здесь действуют серьезные государственные субсидии и предоставляются различные “бонусы“ для покупателей электрокаров. За авто на электричестве не нужно платить НДС, регистрационный сбор, за парковку и проезд в центр некоторых городов.

Однако продажи экомобилей растут так быстро, что государству это становится все менее выгодно: приток денег от автомобилей на горючем серьезно обвалился. Теперь в Норвегии готовятся постепенно отказываться от льгот и субсидий.

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Другая проблема, которая коснулась самих владельцев электрокаров: тотальная нехватка зарядных станций. Водители жалуются, что даже в полночь в городах может быть очередь в 3-4 машины на одну зарядку.

Ранее сообщалось, что первый электрокар Porsche засняли в порту Осло.