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ТЕСТ: Знаешь ли ты, как вести себя на перекрестках?

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Этот тест проверит, есть ли у вас шансы проезжать перекрестки, не создавая аварийных ситуаций.
На одних перекрестках все понятно, на других напрягаются даже опытные водители
На одних перекрестках все понятно, на других напрягаются даже опытные водители
playbuzz.com

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Пересечения дорог бывают разные. На одних перекрестках все понятно, на других напрягаются даже опытные водители. Этот тест проверит, есть ли у вас шансы проезжать перекрестки, не создавая аварийных ситуаций.

 

Ранее сообщалось, что в Сеть выложили шпионские фото нового беларуского автобуса.

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Теги: тест, ПДД, Украина, правила, проезд перекрестков
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f18    14.07.2019, 11:47
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