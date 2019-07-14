ТЕСТ: Знаешь ли ты, как вести себя на перекрестках?

Этот тест проверит, есть ли у вас шансы проезжать перекрестки, не создавая аварийных ситуаций.

На одних перекрестках все понятно, на других напрягаются даже опытные водители playbuzz.com

Читай также: Дикие животные нападают на автомобили: Пятничная автоподборка #37 Пересечения дорог бывают разные. На одних перекрестках все понятно, на других напрягаются даже опытные водители. Этот тест проверит, есть ли у вас шансы проезжать перекрестки, не создавая аварийных ситуаций. Ранее сообщалось, что в Сеть выложили шпионские фото нового беларуского автобуса.

n.ivko