ТЕСТ: Знаешь ли ты, как вести себя на перекрестках?
Этот тест проверит, есть ли у вас шансы проезжать перекрестки, не создавая аварийных ситуаций.
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Пересечения дорог бывают разные. На одних перекрестках все понятно, на других напрягаются даже опытные водители. Этот тест проверит, есть ли у вас шансы проезжать перекрестки, не создавая аварийных ситуаций.
Ранее сообщалось, что в Сеть выложили шпионские фото нового беларуского автобуса.
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