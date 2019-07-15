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В Киеве могут надолго перекрыть Южный мост

Комментариев: 4
Мост не рассчитан на все увеличивающуюся нагрузку на мост.
Сложности с проездом по мосту могут стать привычной проблемой в ближайшем будущем
Сложности с проездом по мосту могут стать привычной проблемой в ближайшем будущем
wikipedia.org

Киевавтодор заявил о планах капитального ремонта Южного моста. Об этом сообщает и.о. начальника предприятия КП “Киевавтопутьмост“ (входит в КК “Киевавтодор“) Богдан Кобернюк, в интервью UBR.

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“Южный мостовой переход через реку Днепр в целом нуждается в реконструкции (капитальном ремонте) в ближайшее время. А не только его проезжая часть, которая физически изношена“, – заверил Кобернюк.

Проблема заключается в том, что мост не рассчитан на все увеличивающуюся нагрузку на мост. 

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“Интенсивность движения автотранспорта по мосту выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с проектным значением - 80 тыс. авто/сутки“, говорит Кобернюк.

На предприятии уверены, что на проблему должны обратить внимание не только власть Киева, но и правительство страны.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекроют из-за ремонта еще один мост.

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Теги: дороги, мост, ремонт, Южный мост
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  15.07.2019, 19:43
Оценка:  0
гость
Ща педалик построит.. у него опыт большой))) помнится каждый х0хол злорадствовал про крымский мост... Его нэбудэ, это Мосфильм, он рухнэ и ТД... В итоге на всю Украину ни одного нового моста а старые один за одним рушатся и закрываются
ЛЮЛИК    15.07.2019, 19:43
Оценка:  0
ЛЮЛИК
Всё через жопу...
atos    15.07.2019, 19:06
Оценка:  -1
atos
Рукажопые лохи, ща ещё Галутина со своими пятидесятю никами придёт и всё заминусит)))))
Духовный_скреп    15.07.2019, 18:43
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Та закрывайте уже всё к еб#ни матери,всё равно месяца через три по киевским "дорогам" не реально будет ездить.
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