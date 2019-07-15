В Киеве могут надолго перекрыть Южный мост

Мост не рассчитан на все увеличивающуюся нагрузку на мост.

Сложности с проездом по мосту могут стать привычной проблемой в ближайшем будущем wikipedia.org

Киевавтодор заявил о планах капитального ремонта Южного моста. Об этом сообщает и.о. начальника предприятия КП “Киевавтопутьмост“ (входит в КК “Киевавтодор“) Богдан Кобернюк, в интервью UBR.

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“Южный мостовой переход через реку Днепр в целом нуждается в реконструкции (капитальном ремонте) в ближайшее время. А не только его проезжая часть, которая физически изношена“, – заверил Кобернюк.

Проблема заключается в том, что мост не рассчитан на все увеличивающуюся нагрузку на мост.

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“Интенсивность движения автотранспорта по мосту выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с проектным значением - 80 тыс. авто/сутки“, говорит Кобернюк.

На предприятии уверены, что на проблему должны обратить внимание не только власть Киева, но и правительство страны.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекроют из-за ремонта еще один мост.