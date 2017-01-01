Как работает кортеж президента - видеоразбор

В Сети появился интересный ролик, показывающий как работает охрана в кортеже.

Сопровождение так называемых VIP-персон таинственными персонажами в строгих темных костюмах картина привычная. Вне зависимости от того, кого сопровождают - бизнесмена, звезду, или президента - наличие охраны для таких людей буквально жизненно необходимо.

Читай также: Повезло, или нет?: В США из инкассаторской машины на дорогу высыпалось $175 тысяч

А вы задумывались, как устроена их работа? В Сети появился интересный ролик, показывающий как работает охрана в кортеже, а также посадка и высадка охраняемой персоны, причем от первого лица. Видео опубликовал в Youtube пользователь Николай Зборщик.

Ранее сообщалось, что огромный кактус пробил лобовое стекло крутого купе Infiniti G35.