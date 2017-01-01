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Как работает кортеж президента - видеоразбор

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В Сети появился интересный ролик, показывающий как работает охрана в кортеже.
Наличие охраны для VIP-персон буквально жизненно необходимо
Наличие охраны для VIP-персон буквально жизненно необходимо
Скриншот Youtube

Сопровождение так называемых VIP-персон таинственными персонажами в строгих темных костюмах картина привычная. Вне зависимости от того, кого сопровождают - бизнесмена, звезду, или президента - наличие охраны для таких людей буквально жизненно необходимо.

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А вы задумывались, как устроена их работа? В Сети появился интересный ролик, показывающий как работает охрана в кортеже, а также посадка и высадка охраняемой персоны, причем от первого лица. Видео опубликовал в Youtube пользователь Николай Зборщик.

Ранее сообщалось, что огромный кактус пробил лобовое стекло крутого купе Infiniti G35.

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Теги: охрана, кортеж, видео
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