Боксер Ломаченко приобрел суперкар Lamborghini с необычной особенностью

На кадрах видно, что у авто серьезно повреждена передняя часть и отсутствует одна из дверей.

Очевидно автомобиль планируют довести до идеального состояния уже в ближайшее время Скриншот Instagram

Один из самых успешных боксеров мира, украинец Василий Ломаченко приобрел весьма необычный суперкар Lamborghini Huracan. Фотографии “обновки“ появились в инстаграме Ломы.

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Примечательная деталь - чемпион мира по боксу купил не новый, а б/у Huracan из США, который побывал в ДТП.

На кадрах видно, что у авто серьезно повреждена передняя часть и отсутствует одна из дверей. Очевидно автомобиль скоро доведут до идеального состояния.

Ранее сообщалось, что в Житомире продают уникальный самодельный Jeep CJ на немецких “бляхах“.