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Боксер Ломаченко приобрел суперкар Lamborghini с необычной особенностью

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На кадрах видно, что у авто серьезно повреждена передняя часть и отсутствует одна из дверей.
Очевидно автомобиль планируют довести до идеального состояния уже в ближайшее время
Очевидно автомобиль планируют довести до идеального состояния уже в ближайшее время
Скриншот Instagram

Один из самых успешных боксеров мира, украинец Василий Ломаченко приобрел весьма необычный суперкар Lamborghini Huracan. Фотографии “обновки“ появились в инстаграме Ломы.

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Примечательная деталь - чемпион мира по боксу купил не новый, а б/у Huracan из США, который побывал в ДТП.

На кадрах видно, что у авто серьезно повреждена передняя часть и отсутствует одна из дверей. Очевидно автомобиль скоро доведут до идеального состояния.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://car.ua

Публикация от Car.ua (@car.ua.official)

Ранее сообщалось, что в Житомире продают уникальный самодельный Jeep CJ на немецких “бляхах“.

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Теги: Ломаченко, бокс, суперкар, авто из США
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