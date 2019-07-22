В Киеве разбились 4 автомобиля из-за маленькой декоративной собачки

Четыре автомобиля столкнулись из-за того, что на дорогу выбежал йоркширский терьер.

В Киеве сообщают о необычной аварии, которую спровоцировал ручной пес. Об этом передает ДТП.Киев.

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Инцидент произошел 19 июля в Киеве. Четыре автомобиля столкнулись из-за того, что на дорогу выбежал йоркширский терьер. Судя из сообщения, авария случилась на улице Саперно-Слободской, когда маленький “йорк“ перебегал дорогу.

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Один из водителей, вероятно, увидев собаку, резко затормозил, а далее сработал эффект домино. Сам пес не пострадал. Где находились его хозяева во время инцидента - неизвестно.

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