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В Киеве разбились 4 автомобиля из-за маленькой декоративной собачки

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Четыре автомобиля столкнулись из-за того, что на дорогу выбежал йоркширский терьер.
Йоркширский терьер - иллюстративное фото
Йоркширский терьер - иллюстративное фото
wikipedia.org

В Киеве сообщают о необычной аварии, которую спровоцировал ручной пес. Об этом передает ДТП.Киев.

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Инцидент произошел 19 июля в Киеве. Четыре автомобиля столкнулись из-за того, что на дорогу выбежал йоркширский терьер. Судя из сообщения, авария случилась на улице Саперно-Слободской, когда маленький “йорк“ перебегал дорогу.

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Один из водителей, вероятно, увидев собаку, резко затормозил, а далее сработал эффект домино. Сам пес не пострадал. Где находились его хозяева во время инцидента - неизвестно.

Ранее сообщалось, как работает кортеж президента - видеоразбор.

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Теги: собака, пес, йоркширский терьер, ДТП, масштабное ДТП
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страхшоссе    22.07.2019, 13:43
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