Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из Китая

Первая партия б/у авто уже подготовлена и состояит из 300 машин.

Отправлять за границу можно как машины китайских брендов, так и мировых марок autoconsulting.com.ua

Провинция Китая Гуандун начала экспорт б/у автомобилей за пределы страны. Об этом сообщает Autoconsalting.

Читай также: Сеть поразило фото “Жигули“ в Украине на чешских “евробляхах“

Первая партия уже подготовлена и состояит из 300 машин. Ранее КНР разрешила экспорт подержанных авто своим 10 регионам. Свящанно это с падением спроса на новые авто в течении последнего года.

Власти КНР решили, что вывоз подеражанных авто за пределы Китая позволит частично разгрузить внутренний вторичный рынок.

Читай также: Какой средний возраст перегоняемых в Украину “евроблях“

Отправлять за границу можно как машины китайских брендов, так и мировых марок, но сделаны они должны быть на территории Поднебесной. Таким образом, тренд на покупку б/у авто из Европы в Украине могут дополнить дешевые старые авто из Китая.

Ранее сообщалось, что владелец BMW придумал идеальный способ законно ездить на “евробляхе“.