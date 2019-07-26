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Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из Китая

Спецтема: Евробляхи-2019
Комментариев: 1
Первая партия б/у авто уже подготовлена и состояит из 300 машин.
Отправлять за границу можно как машины китайских брендов, так и мировых марок
Отправлять за границу можно как машины китайских брендов, так и мировых марок
autoconsulting.com.ua

Провинция Китая Гуандун начала экспорт б/у автомобилей за пределы страны. Об этом сообщает Autoconsalting.

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Первая партия уже подготовлена и состояит из 300 машин. Ранее КНР разрешила экспорт подержанных авто своим 10 регионам. Свящанно это с падением спроса на новые авто в течении последнего года.

Власти КНР решили, что вывоз подеражанных авто за пределы Китая позволит частично разгрузить внутренний вторичный рынок.

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Отправлять за границу можно как машины китайских брендов, так и мировых марок, но сделаны они должны быть на территории Поднебесной. Таким образом, тренд на покупку б/у авто из Европы в Украине могут дополнить дешевые старые авто из Китая.

Ранее сообщалось, что владелец BMW придумал идеальный способ законно ездить на “евробляхе“.

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Теги: евробляхи, мир, Китай
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
alex_br    26.07.2019, 18:04
Оценка:  0
alex_br
и место на кладбище в подарок, жестянки то позволят набрать скорость, но в случае дтп даже велосипед будет безопасней
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