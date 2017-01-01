Какими авто сильнее всего довольны их владельцы - исследование

“Индекс удовлетворенности“ вычислялся путем оценки автомобилистами своих машин примерно по 90 параметрам.

Появились результаты очередного опроса владельцев автомобилей в США, проведенного консалтинговой фирмой JD Power. В этот раз стали известны модели автомобилей, которыми максимально довольны их владельцы.

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“Индекс удовлетворенности“ вычислялся путем оценки автомобилистами своих машин примерно по 90 параметрам в 10 категориях - от вождения до комфорта в салоне и нюансов работы электроники.

На вершине рейтинга за 2019 оказались премиальные бренды. Максимально довольными своими авто оказались владельцы Porsche - 891 балл из тысячи возможных. Второе место с заметным отрывом от лидера поделили BMW и Genesis, но Audi и Volvo отстали от них на считанные единицы.

Ram 1500 Genf wikipedia.org

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Лидером масс-маркета стал американский бренд пикапов Ram - он уступил абсолютному лидеру рейтинга марке Porsche лишь 40 баллов. Кроме него, на этом своеобразном пьедестале почета обосновались Dodge и Mini, а четвертое и пятое места застолбили за собой Volkswagen и Ford.

Mitsubishi Lancer wikipedia.org

Аутсайдером рейтинга стала марка Mitsubishi, но разрыв между ней и лидером тоже относительно небольшой: японская компания удовлетворяет своих покупателей на 773 балла из 1000. Наиболее “неудовлетворительным“ брендом из премиальных названа Infiniti с результатом в 828 баллов.

Ранее публиковался ТОП-5 лучших авто в самых популярных категориях.