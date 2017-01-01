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Шейх из Эмиратов собрал сумасшедшую коллекцию автомобилей без пробега

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Под одной крышей собраны все самые знаменитые спортивные авто последних 30 лет.
Представьте, у шейха сразу несколько Bugatti Veyron
Представьте, у шейха сразу несколько Bugatti Veyron
Скриншот Youtube

В Сети появился впечатляющий видеообзор роскошной коллекции суперкаров и элитных авто из Эмиратов. Кадры непомерной даже по меркам ОАЭ роскоши опубликовал канал Кена Блока Hoonigan на Youtube.

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Под одной крышей собраны все самые знаменитые спортивные авто последних 30 лет. Представьте, у шейха сразу несколько Bugatti Veyron.

В гараже в рядок стоят Ferrari F40, F50, Enzo и LaFerrari, Porsche 911 GT1, Carrera GT и 918, Lamborghini Aventador и Veneno, Mercedes CLK-GTR, Maserati MC12, Bugatti EB110 и Chiron, Jaguar XJ220 и даже Vector W8.

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Также богатый житель Абу-Даби прикупил несколько ретро-авто, среди которых - реплика Benz Motorwagen 1886 года и Mercedes 300 SL Gullwing.

Автомобили в идеальном состоянии и на них почти не ездили. В обычной жизни шейх катается на  Ferrari F40, а для пустыни подготовлены многочисленные Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender.

Ранее сообщалось, что сеть поразило фото “Жигули“ в Украине на чешских “евробляхах“.

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Теги: шейх, ОАЭ, суперкары, коллекция
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