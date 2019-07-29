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Как у Канье Уэст и Jay Z: В Украине засветился самый роскошный внедорожник в мире

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Отдельной фишкой стала отделка салона кожей из полового органа кашалота.
Автомобилем владеют, например, реперы Канье Уэст и Jay Z
Автомобилем владеют, например, реперы Канье Уэст и Jay Z
topgir.com.ua

В Украине уже не раз видели один из самых дорогих элитных внедорожников в мире - Rolls-Royce Cullinan. Но на самом деле, есть внедорожники и побогаче. Один из них засняли в Киеве, сообщает ТопЖыр.

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В Одессе заметили Dartz White Horse в вариации для китайского рынка. В зависимости от версии, стоимость авто колеблется в пределах 300 000-1 000 000  долларов.

Автомобилем владеют, например, реперы Канье Уэст и Jay Z, не говоря уже о различных олигархах и арабских шейхах. За эти деньги латвийские конструкторы выполнят любое пожелание клиента. Отдельной фишкой стала отделка салона кожей из полового органа кашалота (именно благодаря этому Dartz и прославились на весь мир).

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Внедорожник Дартц предлагают в нескольких версиях. Чаще всего авто оснащают турбодизелями General Motors объемом 6,6 л (300 л. с.) и 8,1 л (340 л. с.), хотя могут поставить под капот V8 или V12 от AMG.

В зависимости от версии, стоимость авто колеблется в пределах 300 000-1 000 000 долларов
В зависимости от версии, стоимость авто колеблется в пределах 300 000-1 000 000 долларов
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что на дороге засветился самый странный спорткар в истории Ferrari - видео.

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Теги: роскошь, внедорожник, интересные авто, Одесса
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Комментариев (1)
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ANDREICH    29.07.2019, 19:38
Оценка:  0
ANDREICH
ось де багатії в Годесі
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