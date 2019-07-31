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Появилось впечатляющее видео спасения Porsche Cayenne во время потопа в Киеве

Комментариев: 6
На видео мужчина переходит дорогу буквально по пояс, а роскошный кроссовер Porsche Cayenne ныряет в воду с капотом.
Не известно, как отразилось такое приключение на роскошном авто
Не известно, как отразилось такое приключение на роскошном авто
Скриншот видео

В сети появилось впечатляющее видео последствий потопа во вторник, 30 июля. Кадры опубликовал “Киев автомобильный“.

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“Вчера в Киеве местами прошел хороший дождь. На Татарской все было стабильно!“, - написали в интернете и опубликовали видео.

На видео мужчина переходит дорогу буквально по пояс, а роскошный кроссовер Porsche Cayenne ныряет в воду с капотом.

Ранее сообщалось, что таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки.

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Теги: Киев, потоп, Порше
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Комментариев (6)
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Pukan 13  (аноним)  31.07.2019, 15:38
Оценка:  0
Pukan 13
Сказочный?
нафнаф    31.07.2019, 15:47
Оценка:  0
нафнаф
Феерический
Женя    31.07.2019, 15:32
Оценка:  +1
Женя
Боюсь, машинка словила гидроудар((..
нафнаф    31.07.2019, 15:31
Оценка:  0
нафнаф
На самом интиресном закончилось видео
fillinni    31.07.2019, 15:23
Оценка:  +1
fillinni
и где видео спасеня Порша????
Orzy    31.07.2019, 15:17
Оценка:  +2
Orzy
сказочный
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