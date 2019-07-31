Появилось впечатляющее видео спасения Porsche Cayenne во время потопа в Киеве

На видео мужчина переходит дорогу буквально по пояс, а роскошный кроссовер Porsche Cayenne ныряет в воду с капотом.

Не известно, как отразилось такое приключение на роскошном авто Скриншот видео

В сети появилось впечатляющее видео последствий потопа во вторник, 30 июля. Кадры опубликовал “Киев автомобильный“.

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“Вчера в Киеве местами прошел хороший дождь. На Татарской все было стабильно!“, - написали в интернете и опубликовали видео.

На видео мужчина переходит дорогу буквально по пояс, а роскошный кроссовер Porsche Cayenne ныряет в воду с капотом.

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