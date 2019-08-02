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В Китае фура с Pepsi растеряла товар по дороге - как поступили прохожие

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Пластиковые бутылки разлетелись на несколько полос и на короткое время заблокировали движение перекрестком.
В Китае фура с бутылками Pepsi потеряла часть груза посреди города
В Китае фура с бутылками Pepsi потеряла часть груза посреди города
Скриншот видео

Недавно в Соцсетях с негодованием сообщали о том, как прохожие воровали бутылки пива из перевернутого в Киевской области грузовика. Теперь появился очень наглядный пример, как ведут себя в таких ситуациях в некоторых других странах.

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В Китае фура с бутылками Pepsi потеряла часть груза посреди города. Авария произошла на одном из перекрестков китайского города Нанкин. На кадрах, опубликованных изданием China Xinhua News в Twitter, видно, как грузовик с длинным открытым прицепом без бортов входит в поворот на перекрестке. В этот момент из-за центробежной силы из него начинают вылетать пачки с напитком прямо на проезжую часть.

Как следствие пластиковые бутылки разлетелись на несколько полос и на короткое время заблокировали движение перекрестком.

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Быстро решить проблему удалось благодаря отзывчивым прохожим и водителям, которые немедленно бросились убирать пачки и бутылки с дороги. Все это они носили на обочину, чтобы помочь водителю. Уже совсем скоро движение было восстановлено.

Ранее сообщалось, что блогер разбил новенький “Бэтмобиль“ за $1,2 млн во время первой поездки.

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Теги: видео, Китай, фура
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Мока    02.08.2019, 15:21
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Мока
СУПЕР!!!!!
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