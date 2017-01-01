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В Николаеве авто без водителя проехало 500 метров, протаранив 2 машины и трамвай

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В результате необычного ДТП никто не пострадал.
В Николаеве авто без водителя проехало 500 метров, протаранив 2 машины и трамвай
© novosti-N.org
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В Николаеве авто без водителя проехало 500 метров, протаранив 2 машины и трамвай
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В пятницу, 2 августа, на Спасском спуске в Николаеве припаркованный на уклоне Ford Kuga самопроизвольно начал движение и проехал около 500 метров, протаранив при этом трамвай и 2 автомобиля. Об этом сообщают Новости N. 

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" В районе пересечения с ул. 8-го марта "Форд" врезался в двигавшийся со стороны Яхт-клуба трамвай 1-го маршрута. Затем автомобиль продолжил движение, самостоятельно повернув направо, на Варваровский спуск. Здесь "Куга" врезалась в припаркованную у бордюра "Приору" и покатился дальше вниз, набирая скорость. Закончилось "путешествие" возле ночного клуба "Ушуайя" - здесь "Форд" врезался в Renault 25", - говорится в сообщении.

В результате необычного ДТП никто не пострадал. Трамвай и все три автомобиля получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, что в Киеве разбился на мотоцикле известный диджей.

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Теги: ДТП, Киев, автопилот
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