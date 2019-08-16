Кустарный ремонт старых "евроблях" поразил Сеть - фотографии

Поэтому в Сети гуляет множество жутковатых фотографий кустарного ремонта подержанных машин на еврономерах.

Не секрет, что автомобили из Европы, которые без растаможки массово ввозили в Украину еще совсем недавно, чаще всего старенькие и в неудовлетворительном состоянии. Вкладывать деньги в их ремонт смысла нет, к тому же по новым законам уже скоро их нельзя будет использовать.

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Поэтому в Сети гуляет множество жутковатых фотографий кустарного ремонта подержанных машин на еврономерах. Автоцентр собрал по соцсетям такие фотографии в одну наглядную подборку.

Конечно, вопрос “евроблях“ очень неоднозначный - многих эти автомобили буквально кормят, как часто заявляют их владельцы на митингах. Но использование таких машин очень опасно - как для самих владельцев, так и для окружающим. Обратите внимание на лысую резину большинства машин.

Ранее сообщалось, что новый начальник таможни Украины рассказал, что будет с “евробляхами“.