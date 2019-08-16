Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кустарный ремонт старых "евроблях" поразил Сеть - фотографии

Спецтема: Евробляхи-2019
Комментариев: 1
Поэтому в Сети гуляет множество жутковатых фотографий кустарного ремонта подержанных машин на еврономерах.
Кустарный ремонт старых "евроблях" поразил Сеть - фотографии
© autocentre.ua
Фото 1/19
Кустарный ремонт старых "евроблях" поразил Сеть - фотографии
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Не секрет, что автомобили из Европы, которые без растаможки массово ввозили в Украину еще совсем недавно, чаще всего старенькие и в неудовлетворительном состоянии. Вкладывать деньги в их ремонт смысла нет, к тому же по новым законам уже скоро их нельзя будет использовать.

Читай также: Как и за что будут штрафовать владельцев “евроблях“ уже с 22 августа

Поэтому в Сети гуляет множество жутковатых фотографий кустарного ремонта подержанных машин на еврономерах. Автоцентр собрал по соцсетям такие фотографии в одну наглядную подборку.

Конечно, вопрос “евроблях“ очень неоднозначный - многих эти автомобили буквально кормят, как часто заявляют их владельцы на митингах. Но использование таких машин очень опасно - как для самих владельцев, так и для окружающим. Обратите внимание на лысую резину большинства машин.

Ранее сообщалось, что новый начальник таможни Украины рассказал, что будет с “евробляхами“.

Поделись:
Теги: евробляхи, ремонт, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.08.2019, 11:12
Оценка:  0
гость
Жлобовозы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь