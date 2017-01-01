Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Первый кроссовер Ferrari представят уже через месяц - что известно сейчас

Комментариев: 0
Известно, что новый Ferrari Purosangue получит гибридную силовую установку, состоящую из V6 твин-турбо и нескольких электромоторов/.
Новинку уже видели на тестах, правда закамуфлированным под купе Ferrari GTC4 Lusso
Новинку уже видели на тестах, правда закамуфлированным под купе Ferrari GTC4 Lusso
topgir.com.ua

До появления первого в истории кроссовера Ferrari остался всего месяц. Об этом сообщила пресс-служба итальянского автопроизводителя.

Читай также: Вершина плагиата: Китайцы создали автомобиль, который копирует буквально всех

Кроссовер Ferrari Purosangue покажут скорее всего в сентябре на заводском треке во Фьорано. Новинку уже видели на тестах, правда закамуфлированным под купе Ferrari GTC4 Lusso.

Читай также: К своему 100-летию Bentley показал роскошный электро-суперкар из будущего

Известно, что новый Ferrari Purosangue получит гибридную силовую установку, состоящую из V6 твин-турбо и нескольких электромоторов. Отличительной чертой должна стать “отточенная управляемость“.

Примечательно, что авто планировали показать в 2022 году, но успех Lamborghini Urus заставил пересмотреть планы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии создали уникальный электроавтомобиль.

Поделись:
Теги: интересные авто, кроссовер, Ferrari Purosangue
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь