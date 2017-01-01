Первый кроссовер Ferrari представят уже через месяц - что известно сейчас
До появления первого в истории кроссовера Ferrari остался всего месяц. Об этом сообщила пресс-служба итальянского автопроизводителя.
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Кроссовер Ferrari Purosangue покажут скорее всего в сентябре на заводском треке во Фьорано. Новинку уже видели на тестах, правда закамуфлированным под купе Ferrari GTC4 Lusso.
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Известно, что новый Ferrari Purosangue получит гибридную силовую установку, состоящую из V6 твин-турбо и нескольких электромоторов. Отличительной чертой должна стать “отточенная управляемость“.
Примечательно, что авто планировали показать в 2022 году, но успех Lamborghini Urus заставил пересмотреть планы.
Ранее сообщалось, что в Эстонии создали уникальный электроавтомобиль.
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