Первый кроссовер Ferrari представят уже через месяц - что известно сейчас

Известно, что новый Ferrari Purosangue получит гибридную силовую установку, состоящую из V6 твин-турбо и нескольких электромоторов/.

Новинку уже видели на тестах, правда закамуфлированным под купе Ferrari GTC4 Lusso topgir.com.ua

До появления первого в истории кроссовера Ferrari остался всего месяц. Об этом сообщила пресс-служба итальянского автопроизводителя.

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Кроссовер Ferrari Purosangue покажут скорее всего в сентябре на заводском треке во Фьорано. Новинку уже видели на тестах, правда закамуфлированным под купе Ferrari GTC4 Lusso.

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Известно, что новый Ferrari Purosangue получит гибридную силовую установку, состоящую из V6 твин-турбо и нескольких электромоторов. Отличительной чертой должна стать “отточенная управляемость“.

Примечательно, что авто планировали показать в 2022 году, но успех Lamborghini Urus заставил пересмотреть планы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии создали уникальный электроавтомобиль.